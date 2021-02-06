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    Tesla відкрила перший офіс у Румунії

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    Tesla&nbsp;планує побудувати мережу зарядних станцій Supercharger у кількох румунських містах - Tesla відкрила перший офіс у Румунії
    Tesla планує побудувати мережу зарядних станцій Supercharger у кількох румунських містах

    Компанія Ілона Маска має серйозні інвестиційні плани щодо Румунії

    Американська компанія Tesla відкрила свій офіс у столиці Румунії Бухаресті.

    Про це повідомляє Romania Journal.

    Зазначається, що Tesla, яка належить одному з найбагатших людей у світі Ілону Маску, має серйозні інвестиційні плани щодо Румунії.

    За даними видання, компанія планує побудувати мережу зарядних станцій Supercharger у кількох румунських містах: Бухаресті, Тімішоарі, Сібіу, Пітешті. До цього переліку також можуть потрапити міста Крайова та Браїла.

    Tesla вже здійснює подібні інвестиції в сусідніх країнах: Болгарії, Угорщині та Сербії.

    До слова, Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти.

    Як повідомлялося, каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі.

    Нещодавно житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

    Теги: автопром інвестиції бізнес Румунія Tesla
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