Tesla відкрила перший офіс у Румунії

Компанія Ілона Маска має серйозні інвестиційні плани щодо Румунії

Американська компанія Tesla відкрила свій офіс у столиці Румунії Бухаресті.

Про це повідомляє Romania Journal.

Зазначається, що Tesla, яка належить одному з найбагатших людей у світі Ілону Маску, має серйозні інвестиційні плани щодо Румунії.

За даними видання, компанія планує побудувати мережу зарядних станцій Supercharger у кількох румунських містах: Бухаресті, Тімішоарі, Сібіу, Пітешті. До цього переліку також можуть потрапити міста Крайова та Браїла.

Tesla вже здійснює подібні інвестиції в сусідніх країнах: Болгарії, Угорщині та Сербії.

До слова, Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти.

Як повідомлялося, каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі.

Нещодавно житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.