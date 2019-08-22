На кордоні з Угорщиною черга через збій обладнання



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Водіїв просять вибрати інші пункти переходу на кордоні

В угорських прикордонників стався збій бази даних

У пункті пропуску Чоп-Захонь на Закарпатті на угорській стороні в четвер, 22 серпня, вийшла з ладу база даних митниці, через що пропуск автомобілів проводять в ручному режимі. На кордоні утворився затор, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-секретаря Чопського прикордонного загону Олену Трачук.

Зазначається, що водіїв просять вибрати інші пункти переходу на кордоні.

«Згідно з інформацією, наданою угорською стороною, о 08:45 вийшла з ладу база даних митниці на ділянці українсько-угорського кордону. Зараз проводяться ремонтні роботи. Пропуск в Захоні угорська сторона здійснює в ручному режимі», - зазначила Трачук.

Як повідомляється, кількість автомобілів, які очікують оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, починає збільшуватися. Вранці перед пунктом пропуску Тиса на оформлення очікували понад 120 транспортних засобів.

У Чопському прикордонному загоні просять врахувати ситуацію, що склалася, при плануванні подорожі і, за можливості, вибрати пункти пропуску на кордоні з іншими державами.