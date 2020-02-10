Дату евакуації українців з Китаю перенесли — МОЗ



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Наразі триває процес налагодження механізму вивезення громадян України з провінції Хубей

Евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Про це на Громадському радіо повідомив в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін.

Він зауважив, що наразі ще триває процес налагодження механізму вивезення громадян України з провінції Хубей.

«Скоріш за все, евакуація буде перенесена. За тією інформацією, яка є у мене, завтра евакуації не буде», — сказав він.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

9 лютого Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом. Чоловік був знятий з лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.