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    Смертельний коронавірус: ще 139 осіб померли в китайській провінції Хубей

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    Смертельний коронавірус: ще 139 осіб померли в китайській провінції Хубей

    У провінції за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження

    У зв'язку з зараженням коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Хубей зареєстрували 139 нових летальних випадки.

    Про це йдеться на сайті регіональної комісії з питань охорони здоров'я.

    Повідомляється, що за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

    Таким чином, кількість хворих в провінції перевищує 56,2 тис. чоловік.

    Померли від коронавіруса 1596 осіб. Лікування в лікарні проходять 39 447 пацієнтів, з них 1957 осіб перебувають у критичному стані.

    Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

    Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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