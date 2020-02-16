Смертельний коронавірус: ще 139 осіб померли в китайській провінції Хубей
У провінції за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження
У зв'язку з зараженням коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Хубей зареєстрували 139 нових летальних випадки.
Про це йдеться на сайті регіональної комісії з питань охорони здоров'я.
Повідомляється, що за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
Таким чином, кількість хворих в провінції перевищує 56,2 тис. чоловік.
Померли від коронавіруса 1596 осіб. Лікування в лікарні проходять 39 447 пацієнтів, з них 1957 осіб перебувають у критичному стані.
Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.
Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.