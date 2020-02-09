На лайнері в Японії шестеро людей інфіковані коронавірусом, серед них українець
Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні
Шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії.
Про це повідомляє Kyodo.
«Іще шестеро людей на круїзному лайнері, що знаходиться на карантині в Йокогамі, мають позитивний тест на новий коронавірус», – повідомило в неділю міністерство охорони здоров’я Японії.
У відомстві заявили, що перевірили 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні і виявили шість нових випадків.
Судно, яке перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині після того, як пасажир, який зійшов у Гонконгу, виявився інфікованим коронавірусом.
Загальна кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, наразі становить 70 осіб. За даними ЗМІ, серед них один українець.
У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Внаслідок неї у материковій частині Китаю померли вже 813 осіб, загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі перевищила 37 тисяч.
За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.
За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.
Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.
Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.
До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.
Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні.