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    У світі

    На лайнері в Японії шестеро людей інфіковані коронавірусом, серед них українець

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    На лайнері в Японії шестеро людей інфіковані коронавірусом, серед них українець
    Фото: kyodonews.net

    Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні

    Шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії.

    Про це повідомляє Kyodo.

    «Іще шестеро людей на круїзному лайнері, що знаходиться на карантині в Йокогамі, мають позитивний тест на новий коронавірус», – повідомило в неділю міністерство охорони здоров’я Японії.

    У відомстві заявили, що перевірили 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні і виявили шість нових випадків.

    Судно, яке перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині після того, як пасажир, який зійшов у Гонконгу, виявився інфікованим коронавірусом.

    Загальна кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, наразі становить 70 осіб. За даними ЗМІ, серед них один українець.

    В Японії круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого знаходяться 3,7 тисячі осіб, помістили на карантин в порту Йокогами через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців.

    У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Внаслідок неї у материковій частині Китаю померли вже 813 осіб, загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі перевищила 37 тисяч.

    За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

    За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

    Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

    До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

    Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні.

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