Смертельний коронавірус: для українців з Уханя готують чотири об'єкти



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Евакуйованих із Китаю громадян України розмістять у декількох об'єктах, де вони проведуть період карантину

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна готує три-чотири об'єкти для розміщення українців, яких 18 лютого евакуюють з Уханя в Китаї, де знаходиться епіцентр поширення коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі програми ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера на телеканалі «Україна».

«Звичайно, ми робимо все, щоб усі громадяни України були в безпеці. Тому ми проведемо евакуацію, як тільки всіх необхідних заходів безпеки буде вжито. Наступного тижня це відбудеться», - сказав Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що зараз коронавірусу 2019-nCoV немає на території України.

«Ми зараз вживаємо усіх заходів, щоб вірус не був завезений на територію України. Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку такого захворювання. Сподіваємося, що в найближчі тижні і місяці цього не станеться», - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.