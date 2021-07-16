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    На Київщині неповнолітня облила себе бензином і підпалила

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    У Київській області 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила - На Київщині неповнолітня облила себе бензином і підпалила
    У Київській області 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила
    Фото: НПУ

    На відчайдушний вчинок дівчина зважилася через нерозділене кохання, розповіли правоохоронці

    У селі Ставки Фастівського району Київської області 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила. Про це в четвер, 15 липня, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

    Її знайомий, який в момент підпалення був поруч, встиг облити водою дівчину і тим самим погасити вогонь.

    «Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня вирішила підпалити себе. На щастя, товариш вчасно загасив полум'я і дівчина отримала незначні опіки», - повідомили правоохоронці.

    Як розповіла правоохоронцям сама дівчина, вона зважилася на самопідпал через «нерозділене кохання».

    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція

    Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.

    Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП - доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.

    Поліція просить батьків уважніше ставитися до дітей-підлітків.

    Теги: алкоголь поліція
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    На Київщині неповнолітня облила себе бензином і підпалила