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    Український топменеджер розповів свою версію резонансної бійки на курорті в Туреччині

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    Роман Трухачов до бійки на&nbsp;курорті Кемер вже кілька днів відпочивав у Туреччині з дружиною та п'ятьма дітьми - Український топменеджер розповів свою версію резонансної бійки на курорті в Туреччині
    Роман Трухачов до бійки на курорті Кемер вже кілька днів відпочивав у Туреччині з дружиною та п'ятьма дітьми
    Фото: Trukhachov Roman / Facebook

    Власник українського підприємства переконує, що бійці передувала низка важливих подій

    Власник українського підприємства «Торос-Груп» Роман Трухачов вперше прокоментував ситуацію, у якій він, згідно ЗМІ, начебто напав на турецькому курорті Кемер на маленького хлопчика, а потім влаштував бійку з його батьком.

    «Сьогодні в кількох українських ЗМІ вийшла стаття, де мене звинувачено в побитті людини. Статтю написано спираючись на слова однієї зі сторін конфлікту, а саме, депутата Романа Руденка. Тому ситуація, яка склалася навколо мого імені, змушує мене дати повний коментар події», – заявив він у Facebook.

    За його словами, з 6 липня він разом із дружиною Тетяною та п'ятьма синами перебуває на відпочинку в Туреччині, в готелі NG Phaselis Bay.

    «12 липня близько 18-ї години друг нашої сім'ї привів нашого семирічного сина Саву, який плакав, не міг повноцінно зробити вдих і сказати, що з ним сталося. Через кілька секунд з'явилися інші діти, які розказали, що Саву намагався задушити якийсь хлопчик. Моя дружина взяла дитину та пішла в дитячий клуб, щоб з'ясувати, що трапилося. При вході в дитячий клуб її зустріли співробітники клубу з якимось хлопчиком. Як виявилося, цей хлопчик і був тією самою дитиною, яка намагалася задушити Саву.

    Зі слів співробітників дитячого клубу, цьому хлопчику 10 років», – написав Трухачов.

    Дружина Трухачов попросила викликати батьків цієї дитини, на що співробітники дитячого клубу відповіли, що вже зв'язалися з мамою.

    «Моя дружина звернулась до неї з проханням провести бесіду з дитиною, оскільки той намагався задушити нашого сина. Однак жінка почала ображати мою дружину. Потім вона забрала хлопчика, який виявився її пасинком, і свою дочку та пішла з дитячого клубу. Моя дружина взяла Саву та пішла з ним на ресепшен, щоб викликати поліцію для огляду на факт нанесення тілесних ушкоджень. По дорозі вона зайшла на пляж, де перебував я з іншими чотирма дітьми, та розповіла про те, що трапилося. Ми вирішили, що вона з Савою поїде до поліції та лікарні, а я залишуся з чотирма дітьми в готелі», – продовжує свою версію власник українського підприємства «Торос-Груп».

    «Ми з дітьми пішли в номер, по дорозі мій 13-річний син побачив родину Руденків, які сиділи в барі на пляжі. Він самостійно вирішив заступитися за молодшого брата і підійшов до столу, за яким сиділа Дарина Руденко, Роман Руденко та його син. Мій син звернувся до кривдника з проханням більше не ображати його брата. В цей момент Дарина Руденко різко встала й схопила мого сина за шию. Цей факт можуть підтвердити численні гості готелю, також це зафіксовано камерами відеоспостереження.

    В ту секунду, коли я побачив, що Дарина Руденко тримає мого сина за шию, я підбіг і відштовхнув її від дитини. В цей момент встав чоловік Руденко та почав намагатися мене вдарити. Внаслідок цих дій я завдав Руденку два удари по обличчю», – зізнався Трухачов.

    Охорона готелю розвела чоловіків у різні боки і супроводила на ресепшен для розмови з поліцією.

    «Турецька поліція, що прибула на місце, вислухала обидві сторони конфлікту та запропонувала нам заспокоїтися, вирішити конфлікт мирним шляхом. Поліція запропонувала поговорити мені з Романом Руденком і цивілізовано врегулювати конфлікт. Почавши розмову з Руденком, я почув питання: хто я, чим займаюсь і скільки в мене грошей. Далі були розповіді про те, що він є депутатом, має зв'язки та великі фінансові можливості. Після чого було озвучено ряд погроз в бік моєї родини. Врегулювати конфлікт мирним шляхом не вийшло, і ми поїхали до відділку», – додав чоловік.

    Трухачов стверджує, що у процесі написання заяви та проведення медичної експертизи було встановлено, що він був тверезий, а його дитині було завдано травм в області шиї.

    Фото: Trukhachov Roman / Facebook
    Фото: Trukhachov Roman / Facebook

    «Тобто судовий експерт чітко зафіксував, що дитину намагалися задушити. Поліція вилучила з готелю всю відеоінформацію, на якій зафіксована ситуація», – резюмував топменеджер.

    Співробітники поліції повідомили сторонам, що буде вестися розгляд справи, й про результати їх повідомлять пізніше.

    Про початок інциденту читайте тут: ЗМІ: на курорті в Туреччині топменеджер з України побив батька і дитину (фото)
    Теги: Туреччина діти пляжі відпочинок бійка поліція жінка чоловік дружина охорона
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    Український топменеджер розповів свою версію резонансної бійки на курорті в Туреччині