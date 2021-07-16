Вибух у Кам’янці-Подільському: шестеро постраждалих, серед них – дитина

Усі постраждалі госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні та на даний час отримують допомогу медиків

Поліція затримала підозрюваного у причетності до вибуху гранати на Хмельниччині. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, вибух відбувся близько о 19:25 у місті Кам'янець-Подільський на вулиці Розвадовського.

«Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією – гранати», – відзначає пресслужба.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Постраждалих госпіталізували до міської лікарні, де вони на цей час отримують допомогу лікарів.

«Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали», – зазначається на сайті органу.

Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині у місті Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік. Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.