  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вибух у Кам’янці-Подільському: шестеро постраждалих, серед них – дитина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали - Вибух у Кам’янці-Подільському: шестеро постраждалих, серед них – дитина
    Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали
    Фото: Нацполіція

    Усі постраждалі госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні та на даний час отримують допомогу медиків

    Поліція затримала підозрюваного у причетності до вибуху гранати на Хмельниччині. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Згідно з даними слідства, вибух відбувся близько о 19:25 у місті Кам'янець-Подільський на вулиці Розвадовського.

    «Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією – гранати», – відзначає пресслужба.

    Відомо, що внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Постраждалих госпіталізували до міської лікарні, де вони на цей час отримують допомогу лікарів.

    «Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали», – зазначається на сайті органу.

    Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

    Нагадаємо, на Київщині у місті Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік. Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

    Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.

    Теги: вибух Хмельниччина граната поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибух у Кам’янці-Подільському: шестеро постраждалих, серед них – дитина