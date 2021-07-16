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    Бійка у Раді: Івченко вдарив «слугу» Сольського (фото)

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    Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського - Бійка у Раді: Івченко вдарив «слугу» Сольського (фото)
    Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського
    Фото: РБК Україна

    Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

    У Верховній Раді України знову сталася бійка. Народний депутат фракції «Батьківщина» Вадим Івченко вдарив представника «Слуги народу» Миколу Сольського. Фото інциденту оприлюднив парламентський кореспондент Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

    Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару. Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

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    Бійка у Раді: Івченко вдарив «слугу» Сольського (фото)
    Бійка у Раді: Івченко вдарив «слугу» Сольського (фото)
    Фото: Yan Dobronosov

    Пізніше Івченко в коментарі LB підтвердив факт конфлікту в сесійній залі.

    «Скажімо так, насправді конфлікт почався ще на засіданні нашого комітету (аграрного, де Микола Сольский («Слуга народу») головує, а Івченко є членом). Я йому (Сольскому) прямо казав, що він взагалі не чує аграріїв, лобіює законопроєкти в інтересах земельних рейдерів, в тому числі лобіює свої електровози в УЗ. Вже в сесійній залі продовжилася перепалка. Я ще раз йому сказав, що він не діє в інтересах українських аграріїв, протягує через комітет свої законопроєкти. На що він мене нецензурною лайкою «послав». Звісно, як я міг на таке відреагувати? Адекватно. Але це тривало недовго. Ми відразу розійшлися», – заявив депутат.

    Останнім часом депутати часто з’ясовують стосунки кулаками. Так, нещодавно народні депутати від «Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Куницький почубилися у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада депутат бійка Олександр Куницький Микола Сольський
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    Бійка у Раді: Івченко вдарив «слугу» Сольського (фото)