  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Івано-Франківську пильний 12-річний хлопчик допоміг поліцейським розкрити «злочин»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець - В Івано-Франківську пильний 12-річний хлопчик допоміг поліцейським розкрити «злочин»
    Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець
    Фото: Поліція України

    Патрульні встановили власника авто та місце його перебування.

    В Івано-Франківську хлопчик завадив викраденню людини. 12-річний Микола викликав поліцію, бо став очевидцем викрадення людини. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

    «Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вчинення злочину. Заявник розповів, що бачив, як декілька людей, одягнені у маски, зв'язали чоловіка, заштовхали в авто та повезли у невідомому напрямку. Він повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх імовірних викрадачів», – йдеться у повідомленні.

    Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який стверджував, що став свідком викрадення.

    Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група. На запитання про викрадення, компанія пояснила, що нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято.

    На щастя, історія з викраденням не підтвердилася.

    «Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився й оперативно, точно та інформативно розповів про подію. Учора до нього завітав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію», – зазначили у поліції.

    Тим часом Міська рада міста Суми ухвалила рішення про запровадження комендантської години для дітей віком до 16 років. Їм заборонено перебувати на вулиці у нічний час.

    Теги: викрадення Івано-Франківськ поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Івано-Франківську пильний 12-річний хлопчик допоміг поліцейським розкрити «злочин»