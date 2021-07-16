В Івано-Франківську пильний 12-річний хлопчик допоміг поліцейським розкрити «злочин»

Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець

Патрульні встановили власника авто та місце його перебування.

В Івано-Франківську хлопчик завадив викраденню людини. 12-річний Микола викликав поліцію, бо став очевидцем викрадення людини. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вчинення злочину. Заявник розповів, що бачив, як декілька людей, одягнені у маски, зв'язали чоловіка, заштовхали в авто та повезли у невідомому напрямку. Він повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх імовірних викрадачів», – йдеться у повідомленні.

Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який стверджував, що став свідком викрадення.

Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група. На запитання про викрадення, компанія пояснила, що нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято.

На щастя, історія з викраденням не підтвердилася.

«Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився й оперативно, точно та інформативно розповів про подію. Учора до нього завітав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію», – зазначили у поліції.

Тим часом Міська рада міста Суми ухвалила рішення про запровадження комендантської години для дітей віком до 16 років. Їм заборонено перебувати на вулиці у нічний час.