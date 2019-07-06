На Луганщині двоє поліцейських погоріли на хабарі у $200



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Поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

На Луганщині затримано двох поліцейських під час вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.

«Викрито двох поліцейських під час вимагання та одержання неправомірної вигоди. У ході досудового розслідування встановлено, що працівники одного з відділів поліції ГУНП в Луганській області вимагали та одержали 05.07.2019 неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США від місцевого мешканця за нескладання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом особою в стані алкогольного сп’яніння)», - повідомили у відомстві.

При проведенні першочергових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, як зазначається, грошові кошти, які є предметом хабара, вилучені, а правоохоронці затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування триває.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строком до 3 років, з конфіскацією майна.