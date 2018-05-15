На Луганщині у п’ятьох українок виявили підробні документи

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Українки їхали з окупованих територій Луганської області

На КПВВ «Станиця Луганська» прикордонники Лисичанського загону виявили у п’ятьох українок, які слідували з тимчасово окупованих територій, паспортні документи з ознаками часткової підробки.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

«Прикордонники Лисичанського загону в КПВВ «Станиця Луганська» виявили у п’ятьох українок, що слідували з ТОТУ, паспортні документи з ознаками часткової підробки», – йдеться в повідомленні.

Щодо правопорушниць до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).