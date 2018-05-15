  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Луганщині у п’ятьох українок виявили підробні документи

    • Розсилка

    Українки їхали з окупованих територій Луганської області

    На КПВВ «Станиця Луганська» прикордонники Лисичанського загону виявили у п’ятьох українок, які слідували з тимчасово окупованих територій, паспортні документи з ознаками часткової підробки.

    Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

    «Прикордонники Лисичанського загону в КПВВ «Станиця Луганська» виявили у п’ятьох українок, що слідували з ТОТУ, паспортні документи з ознаками часткової підробки», – йдеться в повідомленні.

    Щодо правопорушниць до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

    Читайте також
    прикордонники Луганщина КПВВ документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ