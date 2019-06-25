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    На Луганщині зникла 13-річна дівчинка

    • Розсилка
    13-річна Анастасія Ступченко (м. Лисичанськ) пішла з дому до Лисичанської обласної лікарні і досі не повернулась - На Луганщині зникла 13-річна дівчинка
    13-річна Анастасія Ступченко (м. Лисичанськ) пішла з дому до Лисичанської обласної лікарні і досі не повернулась

    В Україні знову зникла дитина

    У вівторок, 25 червня, близько 7:00 ранку 13-річна мешканка м. Лисичанськ Луганської області Анастасія Ступченко пішла з дому та не повернулася.

    Про це повідомила у Facebook речниця Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай. 

    «Сьогодні о сьомій ранку 13-річна Анастасія Ступченко (м. Лисичанськ) пішла з дому до Лисичанської обласної лікарні і досі не повернулась. Дівчинка раніше ніколи не уходила з дому, телефону при собі не має», - йдеться у повідомленні.

    На пошуки дівчинки скеровано понад 200 співробітників поліції.

    Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.  Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

    Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

    Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

    Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що цього року в Україні було вбито понад 50 дітей.

    суд вбивство
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