Суд арештував підозрюваного у вбивстві дівчинки на Одещині



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22-річному Тарасову висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями Фото: pushkinska.net

На запитання судді, чи він справді вбив Дарину, Тарасов відповів «так»

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Коли 22-річного Миколу Тарасова привезли до суду, він мав розгублений вигляд, повідомляє ТСН.

На запитання судді, чи він справді вбив Дарину, Тарасов відповів «так», а на запитання, чому він так вчинив, відповів – «не знаю».

Прокурор заявив, що підозрюваний небезпечний для суспільства і попросив два місяці арешту.

Тарасову висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями - викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Згодом прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що затриманого Миколу Тарасова заарештували на 60 діб без права внесення застави.

«За клопотанням прокуратури Одещини, судом взято під варту без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчинки в Іванівському районі», - написала Сарган у Твіттері.

Судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї. 21 червня дитину похоронили.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.