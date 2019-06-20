Жорстоке вбивство дівчинки на Одещині: злочинець намагався зґвалтувати дитину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена

В поліції повідомили, що після того, як зловмисник отримав опір, він руками задушив дівчинку

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, намагався зґвалтувати дитину.

Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу.

За його словами, встановлено, що підозрюваний «вийшов з ринку десь за чотири хвилини до того, як вийшла Дар’я, зайшов на своє подвір’я, дочекався, поки дитина йшла з ринку на танці, затягнув її до свого подвір’я, де роздягнув її, намагався зґвалтувати».

«Після того, як отримав опір, він своїми руками задушив її», - розповів Бех.

Він додав, що на тілі дитини були виявлені тілесні проникаючі ушкодження, «які були нанесені ножем або шилом».

За словами Беха, також на шиї дитини було виявлено два поранення, які будуть досліджені експертами та кваліфіковані.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Джерело: УНН