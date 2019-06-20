Вбивці 11-річної дівчинки на Одещині світить довічне



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11-річна Дар'я Лук'яненко зникла 13 червня. Її тіло знайшли через декілька днів Фото: поліція Одещини

22-річний мешканець Іванівки, причетний до жорстокого вбивства, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Свідчення, зібрані поліцією у справі про вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, дають підстави вимагати для підозрюваного у цьому злочині максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Про це заявив на брифінгу в Одесі прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Докази, зібрані Національною поліцією від перших годин проведеної роботи (з розшуку дитини. - ред.) дають нам підставу казати, що підозра є повністю обґрунтованою. Надалі представники державного обвинувачення будуть дотримуватися чіткої позиції і наполягати на максимально відповідному покаранні - довічне позбавлення волі», - сказав Жученко.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення, спроби зґвалтування та умисного вбивства дівчинки, а також наруги над тілом померлої (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 КК України).

Наразі 22-річний місцевий мешканець, причетний до жорстокого вбивства, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, заявили в прокуратурі.

20 червня затриманому буде повідомлено про підозру. Прокуратура Одещини звертатиметься до суду з клопотанням про взяття його під варту без права на заставу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Джерело: Укрінформ