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    На Львівщині чоловік підпалив прапор України

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    На Львівщині чоловік підпалив прапор України

    Подія сталась у Городку

    На Львівщині чоловік підпалив прапор України. Про це повідомив керівник ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.

    Подія сталась о 22:30 у місті Городок.

    «На вул. Львівська біля пам'ятника жертвам політичних репресій невідомий чоловік підпалив прапор України», - йдеться у повідомленні.

    Інші подробиці наразі невідомі.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі мешканець багатоповерхівки на вул. Армійській вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири.

    За фактом використання забороненої символіки поліцейськими відкрито ще одне кримінальне провадження.

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