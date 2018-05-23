На Львівщині чоловік підпалив прапор України
-
Розсилка
Подія сталась у Городку
На Львівщині чоловік підпалив прапор України. Про це повідомив керівник ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.
Подія сталась о 22:30 у місті Городок.
«На вул. Львівська біля пам'ятника жертвам політичних репресій невідомий чоловік підпалив прапор України», - йдеться у повідомленні.
Інші подробиці наразі невідомі.
Раніше повідомлялося, що в Одесі мешканець багатоповерхівки на вул. Армійській вивісив радянський прапор з вікна своєї квартири.
За фактом використання забороненої символіки поліцейськими відкрито ще одне кримінальне провадження.