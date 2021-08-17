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    Зеленський призначив колишню лікарку заступницею голови Антимонопольного комітету

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    Анжеліка Коноплянко стала новою заступницею голови Антимонопольного комітету - Зеленський призначив колишню лікарку заступницею голови Антимонопольного комітету
    Анжеліка Коноплянко стала новою заступницею голови Антимонопольного комітету
    Фото: АМКУ

    Коноплянко за першою освітою лікарка, за другою – юристка

    Президент Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету України - Анжеліку Коноплянко. Про це йдеться у президентському указі №364/2021 від 16 серпня.

    «Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим», – йдеться у тексті указу.

    При цьому попереднім указом – № 363/2021 – Коноплянко звільнено з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

    Анжеліка Коноплянко народилася 13 квітня 1981 року. Освіта вища. Перша – медична, лікар. У 2004 році закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа. Друга – юридична. У 2012 році закінчила Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

    Із серпня 2004 року по серпень 2005 року – лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.

    Із червня 2006 року по січень 2009 року – медичний працівник у ТОВ СОЦ Спартак.

    Із травня 2009 року по серпень 2015 року – секретар судового засідання, далі – помічник судді Ворошиловського районного суду міста Донецька.

    Із серпня 2015 року по січень 2017 року – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі — начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.

    Із липня 2017 року по квітень 2021 року – обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

    9 квітня 2021 року указом президента України № 157/2021 була призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.

    Теги: правозахисники суд лікар Антимонопольний комітет Володимир Зеленський президент робота Офіс президента
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    Зеленський призначив колишню лікарку заступницею голови Антимонопольного комітету