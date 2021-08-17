Зеленський призначив колишню лікарку заступницею голови Антимонопольного комітету

Коноплянко за першою освітою лікарка, за другою – юристка

Президент Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету України - Анжеліку Коноплянко. Про це йдеться у президентському указі №364/2021 від 16 серпня.

«Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим», – йдеться у тексті указу.

При цьому попереднім указом – № 363/2021 – Коноплянко звільнено з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Анжеліка Коноплянко народилася 13 квітня 1981 року. Освіта вища. Перша – медична, лікар. У 2004 році закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа. Друга – юридична. У 2012 році закінчила Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

Із серпня 2004 року по серпень 2005 року – лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.

Із червня 2006 року по січень 2009 року – медичний працівник у ТОВ СОЦ Спартак.

Із травня 2009 року по серпень 2015 року – секретар судового засідання, далі – помічник судді Ворошиловського районного суду міста Донецька.

Із серпня 2015 року по січень 2017 року – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі — начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.

Із липня 2017 року по квітень 2021 року – обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

9 квітня 2021 року указом президента України № 157/2021 була призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.