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    Вінничанин після візиту до стоматолога впав у кому і помер

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    Чоловіка після візиту до дантиста&nbsp;помістили в реанімацію, згодом він впав у кому, а лікарі діагностували у нього менінгіт - Вінничанин після візиту до стоматолога впав у кому і помер
    Чоловіка після візиту до дантиста помістили в реанімацію, згодом він впав у кому, а лікарі діагностували у нього менінгіт
    Фото: 33kanal

    У жителя Вінниці після візиту до стоматолога «знесло» всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі

    У Вінниці чоловік помер після відвідин стоматологічної поліклініки, де йому вирвали хворий зуб. Через деякий час після цього у Віктора Олійника сильно погіршився стан, його госпіталізували і у свій 52-й день народження чоловік помер в реанімації. Про це 29 липня повідомляє місцевий «33 канал».

    Зазначається, що у жителя Вінниці після візиту до стоматолога «знесло» всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі. Віктор Олійник потрапив у Вінницьку міську клінічну лікарню №1, де його відразу помістили в реанімацію, згодом пацієнт впав у кому, а лікарі діагностували у чоловіка менінгіт.

    Незважаючи на всі зусилля медиків, вчора, 28 липня, він помер. Трагедія настала якраз в день народження Віктора, на 52-му році життя.

    Наразі не відомо, чи стануть рідні померлого подавати в поліцію заяву щодо медичної недбалості стоматолога, що призвело до смерті людини.

    Менінгіт – це запалення оболонок головного і спинного мозку бактеріального, вірусного або грибкового походження. Інфікування відбувається гематогенним, лімфогенним або повітряно-крапельним шляхом.
    Менінгіт дуже небезпечний, особливо при затримці з лікуванням, і може викликати серйозні ускладнення (глухоту, епілепсію, гідроцефалію і проблеми з розумовим розвитком у дітей), а також можливий летальний результат.
    Хвороботворними збудниками менінгіту є віруси, бактерії, грибки. Факторами є наявність (в тому числі прихованих) гнійних або запальних хронічних процесів в пазухах носогорла або слуховому каналі, а також переохолодження організму.

    До слова, у Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою.

    Також повідомлялося, що столичний стоматолог підозрюється в замаху на вбивство та ще низці тяжких злочинів.

    Нагадаємо, під Києвом стоматологи видалили дитині одночасно 12 зубів без згоди мами.

    Теги: трагедія здоров'я медицина Вінниця смерть лікарня хвороби
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    Вінничанин після візиту до стоматолога впав у кому і помер