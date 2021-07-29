Вінничанин після візиту до стоматолога впав у кому і помер
У жителя Вінниці після візиту до стоматолога «знесло» всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі
У Вінниці чоловік помер після відвідин стоматологічної поліклініки, де йому вирвали хворий зуб. Через деякий час після цього у Віктора Олійника сильно погіршився стан, його госпіталізували і у свій 52-й день народження чоловік помер в реанімації. Про це 29 липня повідомляє місцевий «33 канал».
Зазначається, що у жителя Вінниці після візиту до стоматолога «знесло» всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі. Віктор Олійник потрапив у Вінницьку міську клінічну лікарню №1, де його відразу помістили в реанімацію, згодом пацієнт впав у кому, а лікарі діагностували у чоловіка менінгіт.
Незважаючи на всі зусилля медиків, вчора, 28 липня, він помер. Трагедія настала якраз в день народження Віктора, на 52-му році життя.
Наразі не відомо, чи стануть рідні померлого подавати в поліцію заяву щодо медичної недбалості стоматолога, що призвело до смерті людини.
До слова, у Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою.
Також повідомлялося, що столичний стоматолог підозрюється в замаху на вбивство та ще низці тяжких злочинів.
Нагадаємо, під Києвом стоматологи видалили дитині одночасно 12 зубів без згоди мами.