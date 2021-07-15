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    У Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою

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    У лабораторії встановили, що комаха, яку дістали з-під пломби, &ndash; кліщ - У Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою

    У лабораторії встановили, що комаха, яку дістали з-під пломби, – кліщ

    Фото: 0542.ua

    На думку лікарів, комаха могла проникнути крізь ясна

    У мешканки Сумської області під пломбою в зубі знайшли кліща. Він заразив жінку бореліозом. Про це повідомив сайт міста Суми.

    Відзначено, що навесні минулого року мешканка Шостки на ім'я Лариса звернулася до приватного стоматолога, в грудні – у стоматологічну поліклініку. Минулого тижня вона ще раз відвідала стоматолога через дискомфорт у проблемному зубі. Коли лікар прибрав пломбу, побачив дещо чорне, схоже на лапку.

    «Мені прибрали пломбу, а потім лікар каже: «Щось тут чорненьке. Якась лапка», – розповіла Лариса.

    У лабораторії встановили, що комаха, яку дістали з-під пломби, – кліщ, у жінки – кліщовий бореліоз. Це захворювання Лариса раніше перенесла в легкій формі. За її словами, у неї було нездужання, підвищена температура, біль у коліні.

    Звідки взявся кліщ у зубі під пломбою, невідомо. На думку лікарів, комаха могла проникнути крізь ясна.

    До слова, лікар Голубовська розповіла, що не можна робити, коли вкусив кліщ.

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    Теги: здоров'я Суми медицина лікар Сумщина лікарня кліщ
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    У Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою