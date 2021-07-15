У Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою

На думку лікарів, комаха могла проникнути крізь ясна

У мешканки Сумської області під пломбою в зубі знайшли кліща. Він заразив жінку бореліозом. Про це повідомив сайт міста Суми.

Відзначено, що навесні минулого року мешканка Шостки на ім'я Лариса звернулася до приватного стоматолога, в грудні – у стоматологічну поліклініку. Минулого тижня вона ще раз відвідала стоматолога через дискомфорт у проблемному зубі. Коли лікар прибрав пломбу, побачив дещо чорне, схоже на лапку.

«Мені прибрали пломбу, а потім лікар каже: «Щось тут чорненьке. Якась лапка», – розповіла Лариса.

У лабораторії встановили, що комаха, яку дістали з-під пломби, – кліщ, у жінки – кліщовий бореліоз. Це захворювання Лариса раніше перенесла в легкій формі. За її словами, у неї було нездужання, підвищена температура, біль у коліні.

Звідки взявся кліщ у зубі під пломбою, невідомо. На думку лікарів, комаха могла проникнути крізь ясна.

До слова, лікар Голубовська розповіла, що не можна робити, коли вкусив кліщ.