Головний санітарний лікар розповів про впровадження локдауну з 4 вересня

Хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін – Кузін

Наразі влада не планує запроваджувати локдаун, а дотримуватиметься адаптивного карантину. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, – повідомляє Радіо Свобода.

«Стосовно чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відстежувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», – наголосив Кузін.

Він зауважив, що згідно зі світовим досвідом, наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, Кузін відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

«Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, стосовно яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає», – заявив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.