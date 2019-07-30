Начальнику Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» підпалили Mercedes



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Ігорю Пастуху спалили автівку Фото з місця інциденту: most.ks.ua

«Горить мерседес Ігоря Пастуха», - пишуть місцеві мешканці у соцмережах

Начальнику Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» Ігорю Пастуху підпалили авто. Про це повідомляє місцеве видання «Міст», засноване загиблою активісткою Катериною Гандзюк, з посиланням на соцмережі жителів Чорноморська.

«Горить мерседес Ігоря Пастуха», - пишуть місцеві мешканці.

За даними видання, офіційно - це не машина Пастуха.

«За документами Mercedes s350l 2006 року випуску з номером ВТ1111ВО належить його куму Віталію Бургару ", - пише «Міст».

Інші подробиці не повідомляються.

У поліції поки не коментують інцидент.