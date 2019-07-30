Начальнику Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» підпалили Mercedes
Ігорю Пастуху спалили автівку
Фото з місця інциденту: most.ks.ua
«Горить мерседес Ігоря Пастуха», - пишуть місцеві мешканці у соцмережах
Начальнику Чорноморського міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» Ігорю Пастуху підпалили авто. Про це повідомляє місцеве видання «Міст», засноване загиблою активісткою Катериною Гандзюк, з посиланням на соцмережі жителів Чорноморська.
«Горить мерседес Ігоря Пастуха», - пишуть місцеві мешканці.
За даними видання, офіційно - це не машина Пастуха.
«За документами Mercedes s350l 2006 року випуску з номером ВТ1111ВО належить його куму Віталію Бургару ", - пише «Міст».
Інші подробиці не повідомляються.
У поліції поки не коментують інцидент.