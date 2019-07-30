У Чехії загинув український заробітчанин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про смерть хлопця повідомили рідні та друзі Фото: mukachevo.net

Чоловік був родом з Берегового Закарпатської області

У Чехії трагічно загинув 28-річний заробітчанин з України, повідомляє Mukachevo.net.

За інформацією ЗМІ, загиблий Давид родом був з Берегового Закарпатської області.

Родичі загиблого повідомляють, що хлопець випадково випав з вікна. Травми, які отримав закарпатець після падіння, виявилися несумісними з життям.

Раніше повідомлялося, що маршрутка з українцями потрапила у ДТП в Чехії. Водій маршрутки спробував проскочити перед «рейковим автобусом» на залізничному переїзді, але не встиг. Загинула жінка - мешканка Закарпаття. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець.

Також нагадаємо, що на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник.

Слід нагадати, що 10 червня на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник.

Також нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник.