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    У Чехії загинув український заробітчанин

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    <div class="post-item__photo-author">Про смерть хлопця повідомили рідні та друзі</div> - У Чехії загинув український заробітчанин
    Про смерть хлопця повідомили рідні та друзі
    Фото: mukachevo.net

    Чоловік був родом з Берегового Закарпатської області

    У Чехії трагічно загинув 28-річний заробітчанин з України, повідомляє Mukachevo.net.

    За інформацією ЗМІ, загиблий Давид родом був з Берегового Закарпатської області.

    Родичі загиблого повідомляють, що хлопець випадково випав з вікна. Травми, які отримав закарпатець після падіння, виявилися несумісними з життям.

    Раніше повідомлялося, що маршрутка з українцями потрапила у ДТП в Чехії. Водій маршрутки спробував проскочити перед «рейковим автобусом» на залізничному переїзді, але не встиг. Загинула жінка - мешканка Закарпаття. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець.

    Також нагадаємо, що на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітник.

    Слід нагадати, що 10 червня на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник.

    Також нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник

     

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