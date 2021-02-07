На Україну насуваються хуртовини та крижані дощі

У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер

В Україну йде південний циклон

У понеділок, 8 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, крижаний дощ та хуртовини на більшій частині країни. Наталка Діденко повідомила про південний циклон, який рухається в країну.

Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, на Україну насувається південний циклон.

«У південній частині України, на Прикарпатті та в більшості центральних областей через завтрашнє денне (у кого вечірнє) потепління сніг буде переходити в мокрий сніг, крижаний дощ і дощ», – пише Діденко.

У Центрі, на Півдні і навколо Карпат вірогідні ожеледь, налипання мокрого снігу. Крім того, очікується сильний вітер східного напрямку, майже всюди з штормовими поривами.

Температура повітря найближчої ночі -7... -13 градусів, на Півночі -12... -18, місцями -19... -23 градуси, а в південній частині -2... -6 морозу. У понеділок вдень очікується -5... -10 градусів, на Півдні +3... +7 градусів. А в Криму та на Закарпатті +6... +11 градусів.

А ось у другій половині або навіть увечері понеділка в більшості центральних областей очікується потепління.

У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер. Сніг з'єднається з нічними близько -12 градусів і денними -5... -8 градусів.

А ось 9-10 лютого морози будуть помірними і навіть «ласкавішими», аж до потепління. Проте, 11-12 лютого черговий циклон принесе ускладнення погоди зі снігопадами та дощами.

Діденко прогнозує, що ближче до наступних вихідних Україну знову накриє хвиля серйозних морозів.

Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.