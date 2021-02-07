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    Події в Україні

    На Україну насуваються хуртовини та крижані дощі

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    У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер - На Україну насуваються хуртовини та крижані дощі
    У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Україну йде південний циклон

    У понеділок, 8 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, крижаний дощ та хуртовини на більшій частині країни. Наталка Діденко повідомила про південний циклон, який рухається в країну.

    Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, на Україну насувається південний циклон.

    «У південній частині України, на Прикарпатті та в більшості центральних областей через завтрашнє денне (у кого вечірнє) потепління сніг буде переходити в мокрий сніг, крижаний дощ і дощ», – пише Діденко.

    У Центрі, на Півдні і навколо Карпат вірогідні ожеледь, налипання мокрого снігу. Крім того, очікується сильний вітер східного напрямку, майже всюди з штормовими поривами.

    Температура повітря найближчої ночі -7... -13 градусів, на Півночі -12... -18, місцями -19... -23 градуси, а в південній частині -2... -6 морозу. У понеділок вдень очікується -5... -10 градусів, на Півдні +3... +7 градусів. А в Криму та на Закарпатті +6... +11 градусів.

    А ось у другій половині або навіть увечері понеділка в більшості центральних областей очікується потепління.

    У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер. Сніг з'єднається з нічними близько -12 градусів і денними -5... -8 градусів.

    А ось 9-10 лютого морози будуть помірними і навіть «ласкавішими», аж до потепління. Проте, 11-12 лютого черговий циклон принесе ускладнення погоди зі снігопадами та дощами.

    Діденко прогнозує, що ближче до наступних вихідних Україну знову накриє хвиля серйозних морозів.

    Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Україна снігопад Наталка Діденко
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