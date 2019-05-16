На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову
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20-річному чоловіку загрожує один рік обмеження волі
На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.
Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу.
Вказаний чоловік перебував на обліку військового комісаріату та був визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження строкової військової служби.
Проте, усупереч вимогам ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», умисно, без поважних причин, не прибув у військкомат для відправки.
Таким чином фігурант ухилився від призову.
Так, під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання – один рік обмеження волі, із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.
Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду в Самбірський міськрайонний суд Львівської області.