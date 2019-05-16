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    На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову

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    На Самбірщині судитимуть 20-річного, який ухилився від призову - На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову
    На Самбірщині судитимуть 20-річного, який ухилився від призову

    20-річному чоловіку загрожує один рік обмеження волі

    На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

    Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу.

    Вказаний чоловік перебував на обліку військового комісаріату та був визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження строкової військової служби.

    Проте, усупереч вимогам ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», умисно, без поважних причин, не прибув у військкомат для відправки.

    Таким чином фігурант ухилився від призову.

    Так, під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання – один рік обмеження волі, із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

    Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду в Самбірський міськрайонний суд Львівської області.

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