На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову



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На Самбірщині судитимуть 20-річного, який ухилився від призову

20-річному чоловіку загрожує один рік обмеження волі

На Львівщині судитимуть чоловіка, який ухилився від призову. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу.

Вказаний чоловік перебував на обліку військового комісаріату та був визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження строкової військової служби.

Проте, усупереч вимогам ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», умисно, без поважних причин, не прибув у військкомат для відправки.

Таким чином фігурант ухилився від призову.

Так, під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання – один рік обмеження волі, із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду в Самбірський міськрайонний суд Львівської області.