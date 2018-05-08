На Львівщині збудують ковбойське містечко

У селі Грабівниця на Старосамбірщині готуються втілити масштабний проект коштом ЄС

У селі Грабівниця Старосамбірського району, розташованому за чотири кілометри від польського кордону, зібралися розвивати туризм. Для цього у селі з населенням близько 300 мешканців планують збудувати ціле туристичне містечко, стилізоване під ковбойський Дикий Захід, але з українською бойківською автентикою. Загальна вартість цього проекту сягає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У селі Грабівниця на Старосамбірщині готуються втілити масштабний проект коштом ЄС

У селі Грабівниця Старосамбірського району, розташованому за чотири кілометри від польського кордону, зібралися розвивати туризм. Для цього у селі з населенням близько 300 мешканців планують збудувати ціле туристичне містечко, стилізоване під ковбойський Дикий Захід, але з українською бойківською автентикою.

Загальна вартість цього проекту сягає мільйона євро, 90% з цієї суми уже виділив Євросоюз.

У планах місцевих селян розважати туристів катанням на конях, бричках та ковбойському мініпоїзді, екскурсійними та веломаршрутами, гастрономічним туризмом, розповів Петро Куляс, голова Новоміської ОТГ, куди входить Грабівниця.

За його словами, уся об’єднана територіальна громада працюватиме над створенням нового туристичного бренду, що поєднуватиме елементи побуту, традицій, архітектури місцевої етнічної групи бойки з ідентичними елементами культури американських ковбоїв.

Проект «COWBOYky: Український дикий захід» реалізовується у рамках ініціативи «Мери за економічне зростання». Він стартував 1 травня і розрахований на три роки. Кошторис проекту – мільйон євро, з яких €900 тис. виділяє Євросоюз, а €100 тис. – власний бюджет Новоміської ОТГ. Ці гроші планують витратити на підведення комунікацій, розробку проекту і деякі об'єкти туристичної інфраструктури. Для будівництва готелів і ресторанів залучатимуть приватних інвесторів.

«У гонитві за унікальною нішею на ринку туристичних продуктів ми дійшли висновку, що нам потрібно обернути свої, так би мовити, недоліки (віддаленість від основних автошляхів та обласного центру, брак історичних пам’яток, поганий стан доріг та іншої інфраструктури) на переваги. Ми вважаємо, що ідея періоду американського Дикого Заходу є ідеальною для створення унікального туристичного продукту та об’єднання його з місцевою культурою бойків», – розповіли в Новоміській об’єднаній територіальній громаді, яка й реалізовуватиме проект на своїй території.

Основна локалізація проекту буде на території колишнього колгоспу у селі Грабівниця, розташованому за три кілометри від центрального в ОТГ села Нове Місто, і за чотири кілометри від кордону з Польщею.

На закинутій ділянці площею 6,6 га збудують готель, ресторан, розважальні об’єкти туристичної інфраструктури. Голова Новоміської ОТГ Петро Куляс розповів, що вже ведуться перемовини з інвестором для будівництва готелю приблизно на 100 місць. А виділені Євросоюзом кошти використають для підведення комунікацій до цієї території, виготовлення дозвільної документації, дизайнерського проекту.

Готуються різноманітні туристичні маршрути: історичний – для ознайомлення з краєм і сусідніми селами, активний пригодницький, а також сільськогосподарський. Туристів возитимуть на сироварню, пасіку, парники, пекарню, сушарню для овочів і фруктів, майстерню морозива. На цих об’єктах відвідувачі побачать, як виробляється продукція, зможуть відвідати майстер-класи і продегустувати та купити натуральні продукти.

Родзинкою проекту буде стилізований під ковбойський паровий локомотив з двома вагонами, який кататиме туристів із Самбора до Грабівниці. 50-кілометрова подорож паровим потягом триватиме близько двох годин.

Також буде створений туристично-інформаційний центр, зареєстрована місцева торгова марка «COWBOYky», розроблений дизайн бренду і відповідна продукція.

Для залучення у розвиток регіону місцевого населення, яке потерпає від безробіття, планують відкрити Школу місцевого економічного розвитку. У ній навчатимуть молодих людей, яких після цього працевлаштують у туристичному секторі та дотичних до нього. Новоміська ОТГ розраховує створити щонайменше 50 нових робочих місць у рамках проекту.

«Більш того, ми плануємо залучити місцеве населення до виробництва та постачання продукції, необхідної для туристичного сектора: овочі, фрукти, м’ясо-молочна продукція; постачання молока для сироварні», – запевнили в ОТГ.

Таким чином місцева влада хоче підняти регіон і залучити до його розвитку місцеве населення. Щоправда, без обласної допомоги тут не обійтись: до Старосамбірщини доїзд ускладнений поганими дорогами. Частина дороги Добромиль-Нагірне, яке проходить через Нове Місто, вже відремонтована. Новоміська ОТГ сподівається, що відремонтують й інші напрямки. Тішить те, що в планах є будівництво нового пункту пропуску через кордон з ЄС у Нижанковичах, які за 11 км від Нового Міста. Це теж сприятиме розвиткові туризму у регіоні. Нині існуючий перехід у Смільниці розташований за 30 км від запланованого об'єкту туризму.

Додамо, що проект «COWBOYky: Український дикий захід» реалізується Новоміською сільською радою у партнерстві із Західноукраїнським ресурсним центром, ОСН «Горизонт» та ЮК «Моріс Груп» за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках ініціативи «Мери за економічне зростання».

Джерело: zaxid.net