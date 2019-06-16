На Львівщині жінку вкусила змія



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Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення

На Львівщині жінка потрапила до лікарні через укус змії.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 15 червня о 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення від чергової Сколівської центральної районної лікарні про те, що в реанімаційне відділення поступила жінка, 1963 року народження, жителька с. Риків Сколівського району, з діагнозом укус змії верхньої частини лівого стегна.

За даними медиків, стан потерпілої – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області просить місцевих мешканців бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», - попередили рятувальники.