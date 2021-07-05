На Мадейру почали пускати туристів з будь-якими вакцинами від Covid-19

Більшість країн ЄС приймають туристів лише зі схваленими ЄС вакцинами – Pfizer. Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson

Влада автономного португальського регіону Мадейра заявила, що дозволять відвідування туристичних островів з будь-якими вакцинами від Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Більшість країн ЄС приймають туристів лише зі схваленими ЄС вакцинами – Pfizer. Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Мадейра ж впускатиме відвідувачів, щеплених будь-якою з вакцин, що використовуються у світі.

1 липня Євросоюз запустив цифровий сертифікат Covid-19, який дозволяє громадянам вільніше переміщатися блоком, якщо вони були повністю вакциновані однією з чотирьох затверджених щеплень, якщо вони вакциновані або нещодавно одужали від коронавірусу. Держави-члени можуть приймати рішення про розширення сертифіката для європейських мандрівників, вакцинованих іншими щепленнями.

Материкова частина Португалії приймає лише затверджені ЄС вакцини, але автономний регіон Мадейра, популярний завдяки своєму виноробству і зеленим ландшафтам, заявив, що й ті, хто отримав інші щеплення, наприклад китайську Sinovac або індійську Covaxin, також можуть відвідати атлантичні острови.

Міністр охорони здоров'я Мадейри Педро Рамос зазначив, що «мільйони людей будуть вакциновані цими вакцинами (не схваленим ЄС), а їх рівень захисту буде таким же, як і в інших».

Тим часом, влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців. Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ – це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.