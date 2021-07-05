  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Майже половина нових хворих на коронавірус в Україні виявлена в Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві роблять найбільшу кількість ПЛР-тестів на коронавірус - Майже половина нових хворих на коронавірус в Україні виявлена в Києві
    У Києві роблять найбільшу кількість ПЛР-тестів на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли дві людини

    За минулу добу, 4 липня, у Києві коронавірус виявлено у 101 людини. Це на 24 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 3 липня було 126 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214625 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 205387 осіб (за добу 4 липня 86)
    • померли 5201 особа (за добу 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 15 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 31 особу.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 123999 осіб (за добу 4 липня 19)
    • померли 2754 людини (за добу 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2237823 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 4 липня зафіксовано 244 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

    Нагадаємо, за добу 2 липня в Києві виявили 126 хворих на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майже половина нових хворих на коронавірус в Україні виявлена в Києві