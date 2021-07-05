Майже половина нових хворих на коронавірус в Україні виявлена в Києві

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли дві людини

За минулу добу, 4 липня, у Києві коронавірус виявлено у 101 людини. Це на 24 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 3 липня було 126 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214625 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 205387 осіб (за добу 4 липня 86)

померли 5201 особа (за добу 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 15 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 31 особу.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123999 осіб (за добу 4 липня 19)

померли 2754 людини (за добу 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2237823 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 4 липня зафіксовано 244 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.



Нагадаємо, за добу 2 липня в Києві виявили 126 хворих на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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