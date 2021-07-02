Уряд затвердив Covid-сертифікати. Що відомо

В українській версії сертифікату буде тільки ім'я, фото і унікальний номер

Щоб отримати документ, необхідно пройти повний курс вакцинації

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Розробкою та технічною реалізацією Covid-сертифікатів спільно займаються Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров'я, Міністерство закордонних справ та Державна прикордонна служба. Документ розробляється з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Що таке ковід-сертифікат?

Це документ, який підтверджує вакцинацію від Covid-19 і в якому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом. У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. В українській версії буде тільки ім'я, фото і унікальний номер.

Щоб отримати документ, необхідно пройти повний курс вакцинації.

Власники таких документів у разі нового локдауну зможуть безперешкодно відвідувати громадські заклади та заходи. Однак остаточних правил поки немає. Їх в іншому випадку визначить уряд.

Ковід-сертифікати і подорожі

Незважаючи на те, що документи з'явилися одночасно з сертифікатами ЄС, деякі країни союзу прийняли рішення пускати тільки за національними документами такого типу.

ЄС поки не визнав українські ковід-сертифікати. Тому краще не поспішати і дочекатися, поки Європейська спільнота з визнає. Для цього, документи повинні отримати підтвердження на відповідність усім стандартам.

Нагадаємо, на сьогоднішній день сім країн ЄС пускають українців, вакцинованих індійським препаратом Covishield. Це-Австрія, Німеччина, Словаччина, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія.

Деякі країни, наприклад, Болгарія, вже відкриті для українців. Так буде до 31 Липня.

Для того, щоб потрапити в Болгарію, потрібен документ про повну вакцинацію від коронавірусу, яка закінчилася не раніше 14 днів тому. Також потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний тест на антигени, який провели за 48 годин до в'їзду в країну.

Подібні правила ввела Греція і Хорватія. При цьому, перша просить заповнення спеціальної форми оповіщення про місцезнаходження пасажира, а друга - документального підтвердження про оплату житла.

Кіпр також відкритий для українців. Він просить тільки негативний ПЛР-тест і ще один тест, який потрібно здати після прильоту. Також в країні потрібно зареєструвати на порталі CyprusFlightPass.

Ніяких обмежень не ввела Чорногорія, звідки ще можна потрапити в Сербію, Албанію і Північну Македонію.

Португальський острів Мадейра пускає туристів по біометричних паспортах без візи, але при наявності негативного ПЛР-тесту. Така ж ситуація і з Азорськими островами.

Крім цього, з 1 липня для українців відкрилися ще три країни - Іспанія, Нідерланди та Австрія.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.