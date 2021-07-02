Таїланд відкривається для вакцинованих туристів. У переліку є дозвіл на Sinovac

У переліку вакцин, дозволених владою Таїланда – Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac та Sinopharm

Влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців. Про це пише CNN.

Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ – це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

Відкриття острова вважається значною мірою символічним. Влада не очікує різкого зростання кількості туристів. Розраховують хоча б на 100 тисяч протягом перших трьох місяців.

За межами острова у країні продовжують боротися з третьої та найгіршої хвилею коронавірусу з початку пандемії. У середньому в Таїланді за добу фіксують 5-6 тисяч нових хворих і 50-60 смертей.

Таїланд за весь час пандемії практично не послаблював карантинні правила. Локдаун після 7 місяців скасували в жовтні 2020 року. Тоді у країні ввели спеціальні візи для туристів.

Нагадаємо, на сьогоднішній день сім країн ЄС пускають українців, вакцинованих індійським препаратом Covishield. Це-Австрія, Німеччина, Словаччина, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія.

Деякі країни, наприклад, Болгарія, вже відкриті для українців. Так буде до 31 Липня.

Для того, щоб потрапити в Болгарію, потрібен документ про повну вакцинацію від коронавірусу, яка закінчилася не раніше 14 днів тому. Також потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний тест на антигени, який провели за 48 годин до в'їзду в країну.

Подібні правила ввела Греція і Хорватія. При цьому, перша просить заповнення спеціальної форми оповіщення про місцезнаходження пасажира, а друга - документального підтвердження про оплату житла.

Кіпр також відкритий для українців. Він просить тільки негативний ПЛР-тест і ще один тест, який потрібно здати після прильоту. Також в країні потрібно зареєструвати на порталі CyprusFlightPass.

Ніяких обмежень не ввела Чорногорія, звідки ще можна потрапити в Сербію, Албанію і Північну Македонію.

Португальський острів Мадейра пускає туристів по біометричних паспортах без візи, але при наявності негативного ПЛР-тесту. Така ж ситуація і з Азорськими островами.

Крім цього, з 1 липня для українців відкрилися ще три країни - Іспанія, Нідерланди та Австрія.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.