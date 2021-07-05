У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації

47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення

В компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їх препаратом. Про це пише Reuters.

У заяві йдеться, що вони «зараз думають про сім'ю загиблого«.

«Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено», - повідомили в компанії.

Також вони відзначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.

«Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому», - йдеться в заяві.