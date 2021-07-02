Україна отримає від США 2 млн доз вакцини Moderna. Ляшко назвав терміни

Поставка вакцини має відбутися в рамках механізму Covax

Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.

Як повідомляє агентство «Інтерфакс», міністр 1 липня також зазначив, що найближчим часом до України надійде 5,32 мільйона доз китайської вакцини Coronavac, два мільйони доз вакцини Pfizer: по мільйону доз у липні і серпні.

Ляшко повідомив, що Україна досягла домовленості про постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax, чотири з яких надійдуть вже у серпні.

Також, за словами Ляшка, ведуться переговори про постачання в серпні й «інших вакцин».

За словами міністра, наявні домовленості і контракти дозволяють розраховувати, що обіцянку провести 10 мільйонів вакцинацій до кінця літа буде виконано.

Україна вже отримала 5 051 576 доз вакцин проти Covid-19 від різних виробників. За кошти держбюджету: 1 913 316 доз CoronaVac, 500 тис. доз AstraZeneca, 500 760 доз Pfizer. У межах глобальної ініціативи Covax: 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca, 1 064 700 доз Pfizer.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини в Україні отримали 2 001 130 людей, а повністю вакциновані (отримали обидві дози) – 766 483 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом у країні зробили 2,7 мільйона щеплень.

Зазначимо, що Європейський Союз дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн. Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн. України досі у списку немає.

Напередодні ЗМІ писали, що Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

До слова, за інформацією ВВС, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.



