На Миколаївщині автомобіль врізався в групу велосипедистів



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Автомобіль ВАЗ врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів

В результаті ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів, всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості

14 липня, на трасі Миколаїв-Снігурівка, автомобіль ВАЗ врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. Про це повідомляє портал «Новини N».



Група учнів миколаївської ДЮСШ з велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали по трасі, з боку Снігурівка, в напрямку Миколаєва. В районі повороту на село Червоне, водій, що їхав слідом, почав обганяти велосипедистів, не помітивши, що назустріч їхав КамАЗ. Водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався в групу велосипедистів. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

Постраждалих швидка доставила в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. Всі постраждалі - переважно дівчатка у віці від 14 до 17 років. В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав. На місці події працює поліція і слідчий ГУНП в Миколаївській області.