На місцевих виборах жінки становлять майже половину кандидатів – дослідження



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Серед політичних сил відсоток жінок у списках кандидатів практично однаковий і коливається від 42% до 46%

Загалом 55,5% кандидатів на місцевих виборах є чоловіками, - «Опора»

В Україні на цьогорічних місцевих виборах жінки становлять 44,2% від усіх кандидатів. Найбільше їх балотується до районних та обласних рад, а найменше ㅡ на посади міських голів. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Зазначається, що загалом 55,5% кандидатів на місцевих виборах є чоловіками. «Стать ще 0,3% кандидатів не вдалося встановити через одруківки у документах», – йдеться у дослідженні.

Такий гендерний розподіл кандидатів на місцевих виборах в Україні:

до обласних рад: 57% ㅡ чоловіки, 43,1% ㅡ жінки;

до районних рад: 56% ㅡ чоловіки, 44% ㅡ жінки;

до рад громад з кількістю виборців понад 10 тисяч: 54,8% ㅡ чоловіки, 45% ㅡ жінки;

до громад із кількістю виборців до 10 тисяч: 56,1% ㅡ чоловіки, 44% ㅡ жінки;

на посаду міських голів: 83,7% ㅡ чоловіки, 16% ㅡ жінки.

В «Опорі» інформують, що серед політичних сил відсоток жінок у списках кандидатів практично однаковий і коливається від 42% до 46%.

Найбільший відсоток жінок у «Радикальній партії Олега Ляшка», а найменший ㅡ у «партії Шарія».

До відома, в Україні досі низький рівень представництва жінок у політиці. Так, у Верховній Раді восьмого скликання (2014 - 2019 роки) серед 400 парламентарів було всього лише 12% жінок (тобто 49 депутаток). У Раді нового скликання цей показник трохи покращився, однак все ще низький, у порівнянні з країнами Європи ㅡ 20,6%, тобто 87 депутаток проти 40% у європейських країнах.

У 2015-2017 роках, за даними «Слово і діло», жінки складали лише 5,6% серед міських голів, 9,6% серед голів районного значення, 19,3 % серед голів селищних рад та 32,1% серед голів сільських рад.

У липні 2020 року набули чинності обов'язкові гендерні квоти, які ввели до Виборчого кодексу. Так, партії повинні забезпечити баланс чоловіків і жінок (або навпаки) у співвідношенні «двоє до трьох» у кожній п’ятірці своїх виборчих списків. Тобто жінки мають складати 40% від партійних списків.

Нагадаємо, «Опора» спрогнозувала явку на місцевих виборах.