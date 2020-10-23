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    На Хмельниччині кандидат від «Слуги народу» розповів, як підкуповує виборчу комісію

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    Кандидат в мери Славути від &laquo;Слуги народу&raquo; Олександр Миклуш зізнався у співпраці з &laquo;ОПЗЖ&raquo; - На Хмельниччині кандидат від «Слуги народу» розповів, як підкуповує виборчу комісію
    Кандидат в мери Славути від «Слуги народу» Олександр Миклуш зізнався у співпраці з «ОПЗЖ»

    У розмові «слуги» йдеться про підкуп кандидатів та усунення конкурентів

    У місті Славута, що на Хмельниччині, кандидат на посаду мера від «Слуги народу» Олександр Миклуш в офісі Олесі Чубок, яка теж пішла в очільники самовисуванкою, розповів про співпрацю «слуг» з «ОПЗЖ» та як він підкуповує комісії і готує фальсифікації. Відповідне відео в мережі опублікувала спільнота «ПоСлавутськи».

    «ОПЗЖ працює на нас, радикали працюють на нас, із «Самопоміччю» ми домовимось», – сказав Олександр Миклуш.

    Хмельниччина вибори корупція в Україні хабар політика партія Слуга народу
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