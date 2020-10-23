На Хмельниччині кандидат від «Слуги народу» розповів, як підкуповує виборчу комісію



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Кандидат в мери Славути від «Слуги народу» Олександр Миклуш зізнався у співпраці з «ОПЗЖ»

У розмові «слуги» йдеться про підкуп кандидатів та усунення конкурентів

У місті Славута, що на Хмельниччині, кандидат на посаду мера від «Слуги народу» Олександр Миклуш в офісі Олесі Чубок, яка теж пішла в очільники самовисуванкою, розповів про співпрацю «слуг» з «ОПЗЖ» та як він підкуповує комісії і готує фальсифікації. Відповідне відео в мережі опублікувала спільнота «ПоСлавутськи».

«ОПЗЖ працює на нас, радикали працюють на нас, із «Самопоміччю» ми домовимось», – сказав Олександр Миклуш.