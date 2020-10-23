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    «Опора» спрогнозувала явку на місцевих виборах

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    Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня - «Опора» спрогнозувала явку на місцевих виборах
    Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня

    Явка буде близько 40%, - вважає Айвазовська

    Позитивна явка на місцевих виборах 25 жовтня може становити до 40%. Таку думку висловила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в Укрінформі.

    «Явка навряд чи буде високою. На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських (це 2010 рік, 2015-й і 2020-й) явка нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин. Тому позитивна явка, на нашу думку, буде до 40%. Стверджувати, що вона має перспективу бути вищою навряд чи можна. Хоча все залежить від самої територіальної громади», – зазначила Айвазовська.

    Як повідомлялося, сьогодні – останній день агітації.

    Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону. 

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