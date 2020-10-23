Виборчі дільниці на Київщині охоронятимуть понад 2,5 тис. поліцейських



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Порядок на вулицях населених пунктів Київщини забезпечуватимуть 1,5 тис. правоохоронців

Очільник поліції Київщини закликав мешканців області не брати участі у так званих каруселях

В день виборів на охорону виборчих дільниць у Київській області заступлять понад 2,5 тисячі поліцейських. Охоронятимуть публічний порядок на вулицях населених пунктів – 1,5 тисячі правоохоронців. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час свого звернення до жителів столичної області.

Він заявив, що поліцейські Київщини докладуть усіх зусиль і в межах законних повноважень забезпечать проведення чесних та прозорих виборів на території області.

Нєбитов наголосив на важливості дотриманням карантинних заходів у день виборів: «Шановні жителі Київщини! Дотримуйтесь протиепідемічних заходів – обов’язково надягайте маску та рукавички, тримайте дистанцію! Не наражайте себе та інших на небезпеку! Пам’ятайте – хвороба не відступила!».

Він також звернувся до жителів Київщини: «Сьогодні, 23 жовтня, добігає кінця виборча кампанія, завтра – день тиші, коли вже буде заборонена будь яка політична агітація. Хочу звернутися до кожного з вас, будьте свідомими і відповідальними, не порушуйте закон, не продавайте свій голос та наше майбутнє! У цих перегонах не втрачайте своє людське обличчя! Не беріть участі в провокативних заходах, у так званих каруселях та інших сумнівних політичних перегонах, де вам лідери-маніпулятори, порушуючи закон, будуть обіцяти захмарні умови життя та збагачення!».

«Щодо тих осіб, які масово змінили адреси проживання задля голосування за одного кандидата, наголошую, вам не вдасться підтасувати результати виборів. Це ми можемо зробити спільними зусиллями з членами виборчих комісій, іноземними спостерігачами та представниками ЗМІ», - підкреслив начальник Головного управління поліції Київщини.

Також він наголосив: «Попереджаю тих осіб, які планують винести або сфотографувати виборчий бюлетень! Це карне діяння і кожен, хто порушив закон, буде відповідати».

При цьому Нєбитов акцентував, що поліція є аполітичною та не втручається у виборчий процес.

Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб.