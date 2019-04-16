На обкладинці Charlie Hebdo з’явився Макрон з палаючим собором на голові



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Макрон побував на місці пожежі і пообіцяв відновити Нотр-Дам

На обкладинці з карикатурним Макроном розміщені два написи: «Реформи» та «Почну з несучих конструкцій»

На обкладинці свіжого випуску французького сатиричного журналу Charlie Hebdo розміщена карикатура з палаючим Собором Паризької Богоматері на голові у президента Франції Еммануеля Макрона.

Анонс нового випуску із зображенням обкладинки розміщений на сторінці журналу у Twitter.

На обкладинці зображене карикатурне обличчя Макрона, у якого на голові височить палаючий Нотр-Дам.

Внизу зображення розміщені два написи: «Реформи» та «Почну з несучих конструкцій».

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.