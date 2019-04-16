Пожежа в Соборі Паризької Богоматері локалізована



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В соборі вціліли цінні реліквії Фото: CNN

Представник паризької поліції сказав, що вогонь Нотр-Дама тепер знаходиться під контролем

Пожежу в французькому Соборі Паризької Богоматері локалізована. Про це повідомляє CNN.

«Представник паризької поліції сказав, що вогонь Нотр-Дама тепер знаходиться під контролем», - йдеться в повідомленні.

Крім того відомо, що вціліли три основні цінні реліквії, що зберігаються в соборі: скарбниця, терновий вінок Ісуса і туніка короля Людовика IX Святого.

Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Він пообіцяв відновити Собор Паризької Богоматері

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Також внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.