На окупованій Луганщині бунт шахтарів. Бойовики почали арешти незгодних



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Більше сотні гірників знаходяться в приствольному дворі і не виходять на поверхню, вимагаючи зарплату за березень і квітень

Співголова Незалежної профспілки шахтарів Донбасу розповів про 22 заарештованих співробітників шахти, чиє місцезнаходження наразі невідомо

У місті Антрацит, що знаходиться під контролем терористичної організації ЛНР, підняли бунт гірники шахти «Комсомольська», однієї з найбільших в Донбасі, повідомляє портал EurAsia Daily.

Страйк через борги із зарплати триває з минулого тижня, а в середу, 10 червня, шахтарі оголосили голодування з вживанням тільки хліба і води.

За даними порталу, в місті блокуються зв'язок і соціальні мережі, щоб не допустити більше масових протестів. Місцевим ЗМІ також заборонили висвітлювати акцію.

Співголова Незалежної профспілки шахтарів Донбасу Олександр Васьковський розповів про 22 заарештованих співробітників шахти, чиє місцезнаходження наразі невідомо. За його словами, недоторканність всіх, хто підтримує страйк, є однією з вимог шахтарів.

Більше сотні гірників знаходяться в приствольному дворі і не виходять на поверхню, вимагаючи зарплату за березень і квітень. Учасники протесту в коментарі порталу News.ru стверджують, що після початку страйку їм почали надходити погрози від керівництва підприємства і місцевих спецслужб, у тому числі складаються списки на звільнення.

Аналогічна акція протесту проходила 21 квітня, і тоді більшу частину боргу за березень і лютий віддали, причому пообіцяли погасити заборгованість, що залишилася до 15 травня. Гроші до шахтарів так і не дійшли, а на підприємстві замість цього ввели нову систему оплати праці, що зменшує доходи співробітників.

Зазначимо, що зранку 7 червня в Антрацитівському районі через коронавирус введений карантин, який передбачає зупинку громадського транспорту, але не закриття магазинів і ринків.

Шахти регіону контролює український бізнесмен Сергій Курченко. Він був близький до колишнього президента-утікача Віктора Януковича і покинув Україну разом з ним в 2014 році. В кінці листопада минулого року стало відомо, що компанія «Внешторгсервис», що знаходиться під його операційним контролем, отримала відстрочку на два роки з виплати боргу промисловим підприємствам і вугільним шахтам «ДНР/ЛНР». Тоді сукупна заборгованість оцінювалася в 25 млрд рублів, з яких на борг перед шахтами припадало 8 млрд. Реструктуризація передбачала, що після завершення відстрочки борг буде виплачуватися протягом чотирьох років рівними частками і без нарахування відсотків.

Як повіломлялось 2 травня, 50 шахтарів окупованого міста Зоринськ Луганської області вже четверту добу відмовляються підійматися на поверхню, протестуючи проти зупинки роботи вугільної шахти «Ніканор-Нова».

Раніше повідомлялося, що шахтарі готуються йти до Києва на акції протесту.