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    На озері Світязь потонули двоє неповнолітніх

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    На озері Світязь потонули двоє неповнолітніх

    Загиблі виявилися жителями Львівської області

    У Волинській області на озері Світязь потонули двоє дітей.

    Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Волинській області.

    «Близько 18:30 на озері Світязь у Шацькому районі двоє хлопчиків віком 9 і 10 років пішли купатися без нагляду батьків і не повернулися. На пошуки дітей було направлено трьох співробітників відділення аварійно-рятувальних робіт селища Шацьк на моторному човні «Шторм-400». Вони і виявили тіла загиблих дітей, мешканців Львівської області», – йдеться у повідомленні.

    Наприкінці червня повідомлялося, що від початку року в Україні не водоймах загинуло понад 600 осіб.

    потонули
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