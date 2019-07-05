На озері Світязь потонули двоє неповнолітніх



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Загиблі виявилися жителями Львівської області

У Волинській області на озері Світязь потонули двоє дітей.

Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Волинській області.

«Близько 18:30 на озері Світязь у Шацькому районі двоє хлопчиків віком 9 і 10 років пішли купатися без нагляду батьків і не повернулися. На пошуки дітей було направлено трьох співробітників відділення аварійно-рятувальних робіт селища Шацьк на моторному човні «Шторм-400». Вони і виявили тіла загиблих дітей, мешканців Львівської області», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці червня повідомлялося, що від початку року в Україні не водоймах загинуло понад 600 осіб.