На пам’ятній монеті НБУ увіковічнили коней Пржевальського (фото)

Монета «Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського» вводиться в обіг з 29 липня 2021 року

Національний банк України випустив пам'ятну монету на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського до Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, пам'ятна монета «Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського» вводиться в обіг з 29 липня 2021 року. Номінал монети – 5 гривень, тираж – 40 тисяч штук.

На аверсі зображений кінь Пржевальського в кольорі. На реверсі – лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись, які занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, пам'ятна монета «Маяки України» вагою 16,54 г вводиться в обіг з 22 липня. Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки.

Монета, кажуть у НБУ, присвячена засобам навігаційного обладнання.