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    Долар менше ніж 27. Нацбанк посилив гривню

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    Гривня стала міцнішою&nbsp; - Долар менше ніж 27. Нацбанк посилив гривню
    Гривня стала міцнішою 
    Фото: depositphotos.com

    Курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць

    Національний банк України на вівторок, 27 липня, зміцнив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара і більш ніж на 3 копійки відносно євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижчим курс був тільки 16 червня – 26,92 гривень за долар. Своєю чергою, євро впав до річного мінімуму. Нижчим курс був тиждень тому – 22 липня 2020 року – 31,67 гривні за євро.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США - 2698,05 гривні (-0,0675 грн);
    • 100 євро - 3180,87 гривні (-0,0363 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 9 копійок – до 26,97 гривні за долар, а в купівлі впав також на 9 копійок – до 26,95 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійку – до 31,84 гривні за євро.

    Нагадаємо, що долар почав дешевшати минулого тижня. Фінансисти розповіли, що відбувається на валютному ринку.

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    Теги: Національний банк курс валют банк гроші НБУ
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    Долар менше ніж 27. Нацбанк посилив гривню