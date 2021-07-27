Долар менше ніж 27. Нацбанк посилив гривню

Курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць

Національний банк України на вівторок, 27 липня, зміцнив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара і більш ніж на 3 копійки відносно євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижчим курс був тільки 16 червня – 26,92 гривень за долар. Своєю чергою, євро впав до річного мінімуму. Нижчим курс був тиждень тому – 22 липня 2020 року – 31,67 гривні за євро.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2698,05 гривні (-0,0675 грн);

100 євро - 3180,87 гривні (-0,0363 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 9 копійок – до 26,97 гривні за долар, а в купівлі впав також на 9 копійок – до 26,95 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійку – до 31,84 гривні за євро.

Нагадаємо, що долар почав дешевшати минулого тижня. Фінансисти розповіли, що відбувається на валютному ринку.

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