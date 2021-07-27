У Зеленського спростували можливу відставку голови НБУ Шевченка

Устенко: «Переговори з МВФ проводить не тільки НБУ, там задіяна досить велика кількість інституцій»

Інформація про можливу відставку керівника Національного банку України Кирила Шевченка не відповідає дійсності. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі на каналі «Україна 24».

«Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин. Перша – переговори з МВФ проводить не тільки НБУ, там задіяна досить велика кількість інституцій, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, енергетики, весь Кабмін. Якщо це проблема - то точно не одна людина відповідає. По-друге, ми сподіваємося на прогрес з МВФ, очікуємо для підписання попередньої угоди в найближчі тижні. Критика НБУ щодо згортання програми довгострокового рефінансування – тут просто нема чого коментувати, програма триває. Програма «5-7-9» – президентська, і кошти, що перекривають процентну ставку, йдуть з держбюджету, а не від Нацбанку», – пояснив радник президента.

Коментуючи останні рішення Нацбанку щодо збільшення облікової ставки, Устенко зазначив, що «це абсолютно нормальні дії будь-якого регулятора».

«І головне – Національний банк України, як і будь-який центробанк, є абсолютно незалежним інститутом», – підкреслив він.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на джерела в Офісі президента, а також співрозмовників в самому НБУ.

Раніше про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Нагадаємо, голова НБУ Шевченко назвав карантин через пандемію Covid-19 та сплеск інфляції ключовими ризиками для економіки України.

Раніше Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.