Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)

Індонезія, якій належить курортний острів, – один зі світових лідерів по пластиковому сміттю

Індонезійська поліція та військові вивезли понад 30 тонн сміття

Пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю вкритий пластиком.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, щоб очистити цей і сусідні пляжі уряду довелося залучити поліцію і військових.

В цілому звідти вивезли понад 30 тонн сміття, з яких дві третини склали пластикові відходи.

Індонезія, якій належить курортний острів, – один зі світових лідерів по пластиковому сміттю: щорічно в річки та в океан там скидається до 200 тисяч тонн пластику.