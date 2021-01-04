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    Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)

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    <p>Індонезія, якій належить курортний острів, &ndash; один зі світових лідерів по пластиковому сміттю</p> - Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)

    Індонезія, якій належить курортний острів, – один зі світових лідерів по пластиковому сміттю

    Фото: Made Nagi, EPA

    Індонезійська поліція та військові вивезли понад 30 тонн сміття

    Пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю вкритий пластиком.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, щоб очистити цей і сусідні пляжі уряду довелося залучити поліцію і військових.

    В цілому звідти вивезли понад 30 тонн сміття, з яких дві третини склали пластикові відходи.

    Індонезія, якій належить курортний острів, – один зі світових лідерів по пластиковому сміттю: щорічно в річки та в океан там скидається до 200 тисяч тонн пластику.

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    Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)
    Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)
    Шторм перетворив найпопулярніший пляж Балі на звалище пластику (фото)

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    Теги: пляжі сміття звалище Індонезія шторм
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