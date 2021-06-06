Небезпечна течія: батька з двома дітьми врятували у відкритому морі на Херсонщині

На популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море

Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку

На курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники опинилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і забили на сполох. Про це повідомляє видання Kherson.net.ua.

Люди звернулися до правоохоронців, і разом з поліцейськими спустили на воду моторний катер, щоб врятувати «мореплавців» у біді.

За словами начальника Генічеського райвідділу Нацполіції, полковника Сергія Балути, чоловіка з дітьми наздогнали, коли ті вже перебували в понад кілометр від берега, у відкритому морі. Всіх благополучно підняли на борт і повернули на пляж цілими та неушкодженими.

Також він додав, що правоохоронці викликали рятувальників, але вирішили не чекати на них, а впоратися власними силами.

«Адже дорога була кожна хвилина, і зволікання могло коштувати комусь із дітей життя», - зазначив полковник.

Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.

З'ясувалося, що матрац, на якому вони вирушили плавати, понесло далеко в море через сильну течію на мілководді, чого не очікували відпочиваючі.

Коли всіх доставили на берег, для дітей викликали бригаду «швидкої». Медики після огляду діагностували у хлопчика і дівчинки ознаки переохолодження, і доставили до лікарні.

Балута закликав всіх відпочиваючих бути обережнішими та не переоцінювати власні сили, а також нагадав, що аналогічні події із «заблукалими« в морі людьми на матрацах і гумових колах на курорті Арабатська стрілка трапляються щоліта.

«І далеко не завжди курортників вдається знайти живими», - наголосив він.

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