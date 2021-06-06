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    Небезпечна течія: батька з двома дітьми врятували у відкритому морі на Херсонщині

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    На популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море - Небезпечна течія: батька з двома дітьми врятували у відкритому морі на Херсонщині
    На популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море
    Фото з відкритих джерел

    Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку

    На курорті Арабатська стрілка чоловіка з дітьми на надувному гумовому матраці віднесло у відкрите Азовське море через сильну течію, і відпочивальники опинилися в небезпечному становищі. Трагедії вдалося уникнути завдяки очевидцям, які побачили ситуацію і забили на сполох. Про це повідомляє видання Kherson.net.ua.

    Люди звернулися до правоохоронців, і разом з поліцейськими спустили на воду моторний катер, щоб врятувати «мореплавців» у біді.

    За словами начальника Генічеського райвідділу Нацполіції, полковника Сергія Балути, чоловіка з дітьми наздогнали, коли ті вже перебували в понад кілометр від берега, у відкритому морі. Всіх благополучно підняли на борт і повернули на пляж цілими та неушкодженими.

    Також він додав, що правоохоронці викликали рятувальників, але вирішили не чекати на них, а впоратися власними силами.

    «Адже дорога була кожна хвилина, і зволікання могло коштувати комусь із дітей життя», - зазначив полковник.

    Врятованими виявилися житель Львова з 11-річним сином і 5-річною дочкою, які прибули на Арабатську стрілку на місцеву базу відпочинку.

    З'ясувалося, що матрац, на якому вони вирушили плавати, понесло далеко в море через сильну течію на мілководді, чого не очікували відпочиваючі.

    Коли всіх доставили на берег, для дітей викликали бригаду «швидкої». Медики після огляду діагностували у хлопчика і дівчинки ознаки переохолодження, і доставили до лікарні.

    Балута закликав всіх відпочиваючих бути обережнішими та не переоцінювати власні сили, а також нагадав, що аналогічні події із «заблукалими« в морі людьми на матрацах і гумових колах на курорті Арабатська стрілка трапляються щоліта.

    «І далеко не завжди курортників вдається знайти живими», - наголосив він.

    Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України розповіли про нововведення щодо режиму в'їзду іноземців на територію Туреччини, які почали діяти 4 червня. Нові правила торкнуться зокрема і українців.

    Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

    Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.

    Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

    Теги: українці Азовське море море
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    Небезпечна течія: батька з двома дітьми врятували у відкритому морі на Херсонщині