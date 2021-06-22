На популярному азовському курорті вирішили проблему з доступом до пляжів

Власники пансіонатів та будинків відпочинку інколи забувають, що берегова смуга є спільною для всіх

У розташованому на узбережжі Азову курортному селищі Урзуф (Донеччина) нарешті вирішено питання безперешкодного проходу до моря на одній з ділянок узбережжя. Правда, лише частково. Найближчим часом місцева влада обіцяє домогтися вільного доступу до пляжів через територію ще двох пансіонатів, яка сьогодні залишається закритою для місцевих жителів і приїжджих на відпочинок туристів, повідомляє Акцент.zp.ua.

У Урзуфs, який під час сезону відвідує близько 100 тис. відпочивальників, раніше ніколи не було проблем з проходом до моря. Тепер же тим, хто зняв житло в приватному секторі на в'їзді до населеного пункту, аби потрапити на пляж, доводиться йти пішки понад 1 км.

«Раніше відпочивальники та місцеві жителі йшли до узбережжя через території пансіонатів «Чайка», «Урзуф» і «Чотири сезони». Однак в минулому році «Чайку» передали у власність Міністерства внутрішніх справ, сьогодні вона вважається об'єктом окремого загону спеціального призначення «Азов». Територія пансіонату відтепер повністю закрита для проходу, при тому що пляж, який відноситься до нього, як і раніше, належить сільській раді і доступний всім без винятку. Ось тільки пройти до нього безпосередньо, як було раніше, неможливо», - зазначає видання.

Сусідній оздоровчий комплекс «Урзуф», що знаходиться у власності «Укрзалізниці», на даний час також закритий: згідно вивісці на воротах, тут йдуть ремонтні роботи. Коли вони завершується, на даний момент невідомо. Не пропускає через свою територію і адміністрація приватного пансіонату «Чотири сезони», розташованого по сусідству.

Кілька тижнів тому місцеві жителі виявили прохід до моря між цими пансіонатами, проте спуск виявився вкрай складним: пенсіонерам, людям з інвалідністю та батькам з дітьми подолати його навряд чи буде під силу. Обурені селяни тоді вийшли на мітинг з вимогою відкрити безперешкодний доступ до азовського узбережжя. І ось тепер проблему частково вирішили.

Місцевій владі вдалося домовитися з власниками пансіонату «Чотири сезони», які відкрили прохід до моря по своїй території. Звідси також можна вийти до пляжів пансіонатів «Чайка» і «Урзуф». Але самі вони, як і раніше, залишаються закритими для жителів і гостей курорту. На даний час керівництво Мангушської об'єднаної територіальної громади займається вирішенням цього питання.

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