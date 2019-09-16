На початку вересня валютний ринок показав позитивну динаміку



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Останні кілька днів складаються відносно позитивно для більшості валют країн – національні валюти ПАР, Бразилії, Туреччини та Росії помірно відновлюють свої позиції

Останні кілька днів складаються відносно позитивно для більшості валют країн – національні валюти ПАР, Бразилії, Туреччини та Росії помірно відновлюють свої позиції. Про це пише Депо.ua.

Корекція долара

Після того, як американська валюта взяла стрімкий курс на максимуми останніх років, валюти EM кошика опинилися під відчутним тиском.

Початок цього тижня розвернув вектор «зеленого», і після того, як курс долара сьогодні і вчора коректувався, валюти країн повернули собі від 0,8 до 2% колишнього курсу. Не обійшла удача і російський рубль.

В очікуванні засідань

Багато експертів вважають, що на даний момент EM валюти будуть рухатися переважно в бічному тренді, і так аж до початку засідань в середині вересня.

Мова йде про засідання ЄЦБ, а також ФРС. Від регулятора, Федеральної резервної системи, очікують чергового зниження ставки. У разі пом'якшення монетарної політики російський рубль може отримати додатковий стимул для зміцнення. Проте сказати точно, чи піде ФРС на друге зниження ставки за останні місяці – поки складно.

Російський ЦБ, засідання якого заплановано на п'ятницю, також, судячи з усього, знизить ставку на 0,25%. Проте аналітики не очікують, що ця ініціатива відобразиться на курсі «росіянина» кардинальним чином.

Геополітика

У той час як Вашингтон і Пекін вийшли на стежку торгової війни, ініціювавши введення мит на взаємний імпорт, ситуація в Європі трохи покращилася.

Палата громад Великобританії відклала на невизначений строк вихід Лондона з ЄС, а Прем'єр-міністр Італії нарешті оголосив про те, що правлячу коаліцію буде сформовано. З Гонконгу також надійшли хороші новини – закон про екстрадицію, який став каменем спотикання, було відкликано головою місцевої адміністрації.

Нафта зростає

Позитивні новини зі світу геополітики, сильні PMI дані з КНР, а також останні звіти API дали потужний поштовх до зростання нафтового цінника. Brent зумів пробити позначку в 60 доларів за барель і намірився йти вгору й надалі.

Проте стримуючим фактором для чорного золота досі залишається невирішений конфлікт Заходу і Сходу в особі США та Китаю.

В питаннях ціноутворення на найближчі дні внесуть ясність чергові статистичні дані від Американського інституту нафти і Міненерго США. Через свята їхні звіти було відкладено й повинні бути опубліковані в середу-четвер.



